Власти Ямала назначили директора компании, которая мониторит настроение Кремля

Власти Ямала нашли замену Эдуарду Ярмаметову, который возглавил окружную телекомпанию «Ямал Регион». Госучреждение «Северное издательство» вместо г-на Ярмаметова возглавил Павел Иванов, который ранее был заместителем директора по финансовым вопросам и маркетингу, а с конца декабря 2018 года исполнял обязанности директора учреждения. Организация занимается не только изданием окружной газеты «Красный Север» и журнала «Ямальский меридиан», но и политическими исследованиями, проводимыми по заказу правительства округа, сообщает агентство «Новый День».

Среди последний исследований – анализ политической ситуации в Салехарде и Ноябрьске перед выборами (тут горожане будут избирать новых депутатов городских дум – прим.ред). Его стоимость – миллион рублей. Исполнитель – ВЦИОМ. Провести такой анализ нужно с 1 апреля по 15 мая 2019 года. Напомним, в конце мая 2019 года ямальские единороссы называют победителей праймериз, которые будут кандидатами на выборах.

Еще один контракт «Северного издательства», связанный с политикой – с фондом развития «Бастион» на 270 тыс. рублей. За эти деньги исполнитель должен предоставить властям Ямала анализ политической повестки Кремля и ее значения для регионов России. Срок выполнения работ: с 4 апреля 2019 года по 3 июня 2019 года. Кстати, на сайте самого подрядчика говорится, что «особую роль в работе Фонда играют его соратники – сотрудники администрации президента, правительства и различных ведомств РФ».

В целом же «Северное издательство» регулярно нанимает подрядчиков для изучения общественного мнения по разным темам – наркотики, конкуренция, социально-экономическое развития Ямала, работа правительства округа.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 03.04.19

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