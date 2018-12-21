Губернатор Ямала Артюхов выбрал нового директора телеканала

Новым директором окружного государственного телеканала «Ямал Регион» стал Эдуард Ярмаметов, директор госучреждения «Северное издательство». Итоги конкурса озвучены на сайте самого телеканала в пятницу, 21 декабря, вечером. Хотя ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обещал назвать победителя открытого конкурса, который он сам же и проводил, 10 декабря. На сайте правительства информации о победителе пока нет.

Директор телеканала «Ноябрьск24» Алексей Сафонов снял свою кандидатуру на последнем этапе конкурса. Он не стал озвучивать причину. «Я не буду говорить на эту тему», – сказал г-н Сафонов в беседе с агентством «Новый День». Политтехнолог Олег Мошкарев, который также участвовал в конкурсе, сообщил агентству, что тоже узнал о результатах конкурса сегодня вечером.

Салехард, служба информации

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