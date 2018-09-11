В тюменских пабликах развернули кампанию против губернатора Артюхова

В популярных тюменских пабликах «ВКонтакте» появились саркастические посты о новом губернаторе Ямала. Основной их посыл – Дмитрий Артюхов – сын известного политика в Тюменской области и неясно, за какие заслуги он был назначен главой региона. Публикация имеет признаки спланированной кампании, так как посты повторяют друг друга слово в слово. Утверждения стали основой для широкого обсуждения. Вероятно, эти дискуссии заинтересуют экспертов, которые изучают по заказу правительства Ямала имидж г-на Артюхова в соцсетях.

Приводим посты с сокращениями: «Знакомьтесь друзья это Дмитрий Артюхов – новый губернатор ЯНАО! Это сын нашего Андрея Артюхова, секретаря Тюменского отделения партии «Единая Россия», первый заместителя председателя Тюменской областной Думы! Парню всего 30 лет, но он невероятно талантлив! Ну вот очень, очень талантлив, как и другие дети чиновников высшего уровня! Полковник диванных войск Княжев интерисуется есть ли у Артюхова старшего ещё гениальные управленцы в семье, а то нам Россию надо подымать!» (пост разместил пользователь с фамилией Княжев).

Этот текст есть по крайней мере в четырёх группах: «Типичная Тюмень», «ЧП Тюмень», «Подслушано в Тюмени», «Тюмень». Ранее похожая информация появлялась в различных сообществах в этой же соцсети, однако к Тюмени те группы отношения не имели.

По словам политолога Александра Безделова, в намерении опорочить нового главу Ямала нельзя заподозрить тюменскую власть, для которой Дмитрий Артюхов – хороший союзник, как и его отец. Не стали бы выступать против губернатора ЯНАО и тюменские отделения КПРФ, ЛДПР или «Справедливой России». «Зато я не исключаю, что искать организаторов кампании надо на Ямале. Возможно, это противники окружных властей или Артюхова лично. Сделать вброс в ямальские паблики проблематично, так как там легко все отследить. Создать волну в Тюмени и остаться незамеченным – проще».

Летом 2018 года в интервью агентству URA.RU Дмитрий Артюхов комментировал предположения о том, что его карьере способствовал отец. «В своё время я понял, что в Тюмени все мои достижения будут связываться с фамилией, надо ехать туда, где будешь сам по себе. Отец работал в Тюмени. Я целенаправленно принял решение, что буду возвращаться на Север. <…> Думаю, все знают, что мой отец с Дмитрием Николаевичем (Кобылкиным- прим.ред) – люди разных поколений. Между ними больше 10-ти лет, и они не знали друг друга в принципе».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.09.18

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