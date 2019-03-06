Мэрия ямальского города берет под контроль телеграм-каналы, соцсети и Яндекс.Дзен

Мэрия Муравленко вслед за окружной администрацией получила доступ к системе мониторинга соцсетей. Администрация заключает контракт с компанией «Палитрумлаб», которая специализируется на анализе соцмедиа. Как пояснили в мэрии агентству «Новый День», это необходимо для того, чтобы оперативно искать вопросы жителей и отвечать на них.

Администрация Муравленко через сайт госзакупок приобретает доступ к системе мониторинга соцсетей. Сумма – 378 тыс.рублей за год. В техзадании говорится, что это делается для «контроля информационного поля, новостных публикаций и комментариев пользователей о деятельности, руководстве и проектах заказчика». Система должна определять не только темы и место размещения комментариев, но и их тональность, то есть негативный ли это отзыв или позитивный. Контролю будут подвергнуты следующие системы: Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter, МойМир, МирТесен, Youtube, а также Яндекс.Дзен, форумы, сайты отзывов и Telegram – каналы.

Мэрия также намерена отслеживать публикации авторов с определенным числом подписчиков в соцсетях. Также чиновникам необходимо, чтобы система давала возможность делать аналитику по полу, возрасту, языку комментаторов и теме. Кроме того, программа должна делать отчеты о том, сколько лайков, репостов и просмотров набрала та или иная публикация в Сети.

Как сообщили в мэрии Муравленко в беседе с агентством «Новый День», сейчас мониторингом соцсетей в администрации занимается всего один человек. Он не справляется с большим объемом работ по поиску вопросов и оперативному реагированию на них. «Администрация города постоянно работает в соцсетях, отвечая на вопросы жителей города. Приобретение данной системы позвонить организовать эту работу на системой основе и более оперативно отвечать на запросы жителей города. Сейчас это делается вручную, но есть всегда человеческий фактор. Все больше жителей предпочитаются общаться с администрацией посредством социальных сетей, без системного подхода будут возникать сложности», – рассказал собеседник.

Ранее доступ к такой системе получили и окружные чиновники. Им также нужен был мониторинг комментариев ямальцев, контроль за обсуждениями персон, событий, новостей. А также мониторинг личных аккаунтов жителей.

Муравленко, служба информации

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