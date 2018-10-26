Пользователи соцсетей Ямала оказались самыми счастливыми в УрФО

Исследовательский центр Brand Analytics опубликовал данные об эмоциональном состоянии пользователей социальных сетей в регионах России. Аналитики утверждают, что россияне в постах и комментариях чаще пишут о любви, чем о ненависти.

Среди регионов УрФО самыми позитивными оказались пользователи соцсетей из Ямало-Ненецкого автономного округа. С индексом 4,99 регион занял 11-ю строчку. Следом идут курганцы ‒ у них индекс любви составляет 4,89, это 18-я позиция в рейтинге. Менее довольными оказались жители Челябинской области, с показателем 4,4 она заняла 52-ю строчку. На 64-й позиции с индексом 4,28 оказалась Югра, по соседству ‒ Свердловская область на 6-й7 строчке с показателем 4,19. Тюменская область заняла 72-ю строчку, пользователи соцсетей из этого региона оказались самыми депрессивными с показателем 4,05.

«Для расчета были проанализированы русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и пр.). Для определения сообщений, соответствующих вышеперечисленным критериям, за 2 недели было проанализировано 437 млн публичных постов и комментариев из России в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram, а также на форумах, в блогах и т.д.», ‒ пишут авторы исследования.

Отметим, что самые счастливые авторы постов и комментариев живут на юге, в Калмыкии, ‒ индекс региона составил 5,3, а самые озлобленные ‒ в северной Якутии, которая набрала только 2,5 пункта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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