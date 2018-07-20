Национальный конфликт на Ямале: Путина просят дать власть аборигенам

На Ямале представители аборигенного населения просят у Владимира Путина пересмотреть принцип формирования заксобрания округа. В частности – предоставить квоты для народностей ханты и селькупы в окружной думе. Сейчас там только представители ненцев, которые, по версии авторов обращения к Путину, не защищают интересы остальных народностей.

Обращение к президенту Владимиру Путину направили представители автономии ханты «Пулнгават» Герман Сандрин и Андрей Артанзеев. Адресатами также стали Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, депутаты Сергей Неверов и Сергей Миронов. Бумага есть в открытом доступе. Первый раз авторы послания подняли «национальный» вопрос ещё 5 июня 2018 года в рамках прямой линии президента. «Ханты и селькупы являются гражданами РФ, но в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей не участвуют. В заксобрании округа только ненцы и «приезжие», – рассуждают авторы обращения к президенту.

В личном разговоре они поясняют: ненцев в округе много, а селькупы и ханты столь малочисленны, что не могут пробиться в думу без поддержки. Например, сейчас традиционное место проживания хантов – Шурышкарский район – представляет в заксобрании ненец Сергей Ямкин. Заявители сообщают, что обращались в правительство Ямала, но получили отписки. Из администрации президента ответа не поступило.

«Сегодня в окружном заксобрании работают в качестве оплачиваемых депутатов три «весёлых» ненца, не говорящих на родном языке», – заключают авторы письма президенту. Речь, очевидно, идёт не только о спикере думы Сергее Ямкине, но и о депутатах Елене Лаптандер и Эдуарде Яунгаде.

«В 1930 году было создано восемь автономных округов с целью защиты прав и законных интересов КМНС, а не с целью добычи газа и нефти. В нашем регионе ущемляются права представителей народов ханты (10 тыс. чел.) и селькупы (2 тыс. чел.) быть избранными в депутаты Заксобрания»,– говорится в пояснениях к обращению в приёмную президента.

Получить комментарии главы Ассоциации КМНС, депутата Госдумы от Ямала Григория Ледкова не удалось на момент публикации. Ситуацию прокомментировал экс-глава Ассоциации КМНС, хорошо знакомый с особенностями межнациональных отношений в округе, Сергей Харючи (ненец). Он полагает, что за обращением к Путину может стоять ещё один представитель общины «Пулнгават» из Шурышкарского района – Евгений Ямру. Он ранее уже поднимал подобные вопросы.

«Я могу сказать так: мы бы с радостью поддерживали представителей хантов и селькупов во время выборов в думу, но ведь у них некого было выдвигать, они сами не выдвигались. И в то же время неверно говорить, что ненцы в заксобрании представляют только свои интересы – они представляют интересы всего населения округа. Проблемы у всех народностей одинаковые, делить нам нечего. Это искусственный конфликт», – сказал г-н Харючи в беседе с агентством «Новый День». Он добавил: у хантов есть свой представитель в правительстве округа – это глава департамента КМНС Инна Сотруева.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.07.18

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