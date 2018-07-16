Тазовский район может возглавить «тёмная лошадка»

В Тазовском районе закончилось выдвижение кандидатов на пост главы муниципалитета. Желающих много: 12 человек. Только две партии отправили на выборы своих представителей – это «Единая Россия» и ЛДПР. Остальные участники – самовыдвиженцы. Им нужно собрать порядка 60 подписей для регистрации в качестве кандидатов.

Неожиданные кандидаты

В списке самовыдвиженцев выделяются две фамилии – это бывший глава района, брат экс-депутата заксобрания Ямала Николай Харючи. И второй претендент – его бывший зам Игорь Петухов. Он начал беседу о выборах с актуальной шутки: началась пенсионная реформа и он идёт в главы, так как «нужно чем-то заниматься».

«Если серьёзно, я чувствую в себе силы возглавить район, учитывая, какая сейчас обстановка в районе и что идёт смена власти… Если выборы будут честными, думаю, у меня есть шанс. Мне не стыдно за то, что я сделал, когда был первым заместителем главы», – сказал г-н Петухов в беседе с агентством «Новый День».

Несколько лет назад он уходил с поста замглавы, как и многие ямальские чиновники, с конфликтом – прокуратура выяснила, что ему неправомерно предоставили квартиру. «Я бы не хотел вспоминать эту историю, мне это неприятно. В результате той проверки я лишился жилья в Тазовском районе. Свою квартиру в Газ-Сале я отдал взамен на жильё в посёлке Тазовском. Предоставление мне квартиры оспорили, пришлось вернуть муниципалитету и эту недвижимость. История закрыта», – сказал собеседник. Он объяснил, что живёт в Тюмени, но работает в Тазовском (МУП «Тазовское дорожно-транспортное предприятие»).

«Единая Россия» поддержала бывшего главу Красноселькупского района Василия Паршакова. ЛДПР выдвинула депутата посёлка Тазовский Илью Яндо.

Комментарий налюдателя

Мы попросили бывшего главу телекомпании «Студия Факт» Владимира Романенко оценить шансы кандидатов-самовыдвиженцев. Журналист хорошо знаком с повесткой района. Сам он уже не живёт в Тазовском – в отношении него велось расследование, его осудили. Как считает Романенко – по политическим мотивам.

Он полагает, что Николай Харючи может расположить к себе тундровое население и жителей посёлков района, которые за время «правления» Александра Иванова не улучшили своё положение.

«Это и нерешаемые проблемы экологии, оленьих пастбищ, рыболовства, трудоустройства. Они, конечно, возникли во многом даже до Харючи, но такова логика выборов – сравнивать и обещать, – отмечает наблюдатель. – При всех внешних видимых изменениях последних восьми лет – новые дома, детсады, тротуары, открыты и вопросы схем и стоимости этого строительства, его качества, цены эксплуатации и постоянных ремонтов. Бюджет района при Иванове больше на порядок. Но многие вопросы не решены – это и проблема питьевой воды (куда десятилетиями вкладывались деньги бюджета и от ТЭКа), очистные и ЖКЖ, вопросы создания рабочих мест и условий для специалистов, поддержки предпринимательства и малого бизнеса. Вопросы жизни тундрового населения также остаются».

«Что касается Игоря Петухова: по деловым качествам это вполне возможная кандидатура на выборах тазовского главы, тем более, если Николай Харючи посчитает правильным призвать тундровиков голосовать в его пользу. В этом случае, считаю, конкуренция Василию Паршакову была бы реальной и очень серьёзной», – заключил собеседник.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 16.07.18

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