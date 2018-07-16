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Понедельник, 16 июля 2018, 20:09 мск

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Тазовский район может возглавить «тёмная лошадка»

фото – официальный сайт Тазовского района

В Тазовском районе закончилось выдвижение кандидатов на пост главы муниципалитета. Желающих много: 12 человек. Только две партии отправили на выборы своих представителей – это «Единая Россия» и ЛДПР. Остальные участники – самовыдвиженцы. Им нужно собрать порядка 60 подписей для регистрации в качестве кандидатов.

Неожиданные кандидаты

В списке самовыдвиженцев выделяются две фамилии – это бывший глава района, брат экс-депутата заксобрания Ямала Николай Харючи. И второй претендент – его бывший зам Игорь Петухов. Он начал беседу о выборах с актуальной шутки: началась пенсионная реформа и он идёт в главы, так как «нужно чем-то заниматься».

«Если серьёзно, я чувствую в себе силы возглавить район, учитывая, какая сейчас обстановка в районе и что идёт смена власти… Если выборы будут честными, думаю, у меня есть шанс. Мне не стыдно за то, что я сделал, когда был первым заместителем главы», – сказал г-н Петухов в беседе с агентством «Новый День».

Несколько лет назад он уходил с поста замглавы, как и многие ямальские чиновники, с конфликтом – прокуратура выяснила, что ему неправомерно предоставили квартиру. «Я бы не хотел вспоминать эту историю, мне это неприятно. В результате той проверки я лишился жилья в Тазовском районе. Свою квартиру в Газ-Сале я отдал взамен на жильё в посёлке Тазовском. Предоставление мне квартиры оспорили, пришлось вернуть муниципалитету и эту недвижимость. История закрыта», – сказал собеседник. Он объяснил, что живёт в Тюмени, но работает в Тазовском (МУП «Тазовское дорожно-транспортное предприятие»).

«Единая Россия» поддержала бывшего главу Красноселькупского района Василия Паршакова. ЛДПР выдвинула депутата посёлка Тазовский Илью Яндо.

Комментарий налюдателя

Новый День: Тазовский район может возглавить тёмная лошадкаМы попросили бывшего главу телекомпании «Студия Факт» Владимира Романенко оценить шансы кандидатов-самовыдвиженцев. Журналист хорошо знаком с повесткой района. Сам он уже не живёт в Тазовском – в отношении него велось расследование, его осудили. Как считает Романенко – по политическим мотивам.

Он полагает, что Николай Харючи может расположить к себе тундровое население и жителей посёлков района, которые за время «правления» Александра Иванова не улучшили своё положение.

«Это и нерешаемые проблемы экологии, оленьих пастбищ, рыболовства, трудоустройства. Они, конечно, возникли во многом даже до Харючи, но такова логика выборов – сравнивать и обещать, – отмечает наблюдатель. – При всех внешних видимых изменениях последних восьми лет – новые дома, детсады, тротуары, открыты и вопросы схем и стоимости этого строительства, его качества, цены эксплуатации и постоянных ремонтов. Бюджет района при Иванове больше на порядок. Но многие вопросы не решены – это и проблема питьевой воды (куда десятилетиями вкладывались деньги бюджета и от ТЭКа), очистные и ЖКЖ, вопросы создания рабочих мест и условий для специалистов, поддержки предпринимательства и малого бизнеса. Вопросы жизни тундрового населения также остаются».

«Что касается Игоря Петухова: по деловым качествам это вполне возможная кандидатура на выборах тазовского главы, тем более, если Николай Харючи посчитает правильным призвать тундровиков голосовать в его пользу. В этом случае, считаю, конкуренция Василию Паршакову была бы реальной и очень серьёзной», – заключил собеседник.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 16.07.18

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