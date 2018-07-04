Оленеводы, педагоги и учёные двинулись во власть в Тазовском районе Ямала

В Тазовском районе растёт число желающих принять участие в крупных выборах. Речь идёт о довыборах по Тазовскому одномандатному округу в заксобрание ЯНАО (на место ушедшего в досрочную отставку вице-спикера Сергея Харючи) и о выборах главы района. Пост руководителя муниципалитета стал вакантен после досрочной отставки Александра Иванова, в отношении которого возбудили уголовное дело.

Довыборы в заксобрание

В тазовский одномандатный округ входят Ямальский и Тазовский районы. По последним данным Избиркома, в кампанию в качестве самовыдвиженца включился помощник председателя районного общественного движения КМНС «Ямал» Артур Сэротэтто. Он из Ямальского района.

Основным кандидатом в округе (выдвинут «Единой Россией» по итогам праймериз) является Степан Вануйто – депутат тазовской районной думы, директор агрокомплекса. Он уже сдал документы в Избирком. Также агентство «Новый День» ранее сообщало о выдвижении бывшего депутата Госдумы от Ямала, известного оленевода Дмитрия Хороля.

Также о планах по участию в выборах заявлял известный общественник, набравший популярность в последние два года на волне реформы оленеводства – Ейко Сэротэтто. Он пойдёт в думу при поддержке КПРФ. Г-н Сэротэтто пока документы не сдал.

Выборы главы Тазовского района

В комиссию уже заявились два самовыдвиженца. Один из них – Игорь Яндо из села Гыда (сотрудник сельского дома культуры). Он также известен своими общественными выступлениями. После того, как педагоги гыданской школы-интерната заявили о бесчинствах детей, в Тазовский район приехала масштабная проверка из Салехарда. Игорь Яндо во время работы ревизоров направил обращение к губернатору Дмитрию Кобылкину с предложением прибыть в Тазовский и лично познакомиться с ситуацией, так как окружная проверка только усугубила обстановку. Игорь Яндо в беседе с агентством «Новый День» обещал дать комментарии по выдвижению на выборах позднее.

Второй кандидат без партийной поддержки – это челябинец Александр Гавричкин. Он явялется врио главы филиала ФГБУН Тюменского научного центра Сибирского отделения академии наук (проводит исследования в автономии по заказу властей Ямала). Он также подал документы в Избирком.

Основным кандидатом на пост главы Тазовского района (которого поддержали в рамках праймериз «единороссы») станет бывший глава Красноселькупского района Василий Паршаков. Он пока не принёс документы в Избирком.

Тазовский, служба информации

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