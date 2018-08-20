На Ямале пожаловались на голосование в чумах

В Тазовском районе кандидат на пост главы пожаловался на нарушения при досрочном голосовании. По словам самовыдвиженца Анатолия Касьянова, его наблюдателей не хотят брать на борт вертолётов, которые облетают чумы.

«19 августа начались вылеты в отдалённые территории в рамках досрочного голосования. За три дня до старта мы уведомили ТИК о желании присутствовать на процедуре. Однако во время вылетов начали получать отказы. Аргумент – нехватка мест на борту вертолёта. На несколько рейсов наблюдателям удалось попасть с боем. Но вот, например, в Гыду их не взяли», – сообщил кандидат в беседе с агентством «Новый День». Он добавил, что жалобу ТИК принял.

Он также пожаловался на то, что врио главы района Василий Паршаков пользуется административным ресурсом. Соотвествующее заявление он отправил в ТИК 19 августа 2018 года. Как пояснил Касьянов в беседе с агентством «Новый День», он зафиксировал несколько нарушений со стороны кандидата Паршакова. Первое: в номере от 4 августа газеты Тазовского района «Советское Заполярье» размещены фотоматериалы кандидата. Второе: на главной странице сайта «советскоезаполярье.рф» размещены фотографии кандидата. И третье: на официальном сайте администрации района также стояла фотография г-на Паршакова. Г-н Касьянов просит отменить регистрацию упомянутого кандидата на выборах. Его представитель в беседе с агентством добавил, что в течение трёх часов после отправки жалобы с сайта муниципалитета фотография г-на Паршакова пропала.

Получить комментарии у самого Василия Паршакова пока не удалось – как пояснили в приёмной главы, он в отпуске.

Ранее на использование админресурса в кампании по выборам главы района пожаловалась кандидат Елена Яндо. Она также пыталась через суд оспорить отказ в регистрации: комиссия признала собранные ею подписи недействительными. Суд состоялся 17 августа, решение было не в пользу кандидата.

Как рассказала в понедельник, 20 августа, г-жа Яндо, она намерена оспорить это решение: «Я заказала независимую экспертизу, есть вероятность, что она подтвердит мою правоту. После получения заключения я подам апелляционную жалобу». Она также добавила, что нарушения на выборах в Тазовском районе фиксируют разные кандидаты. Не исключено, что все они объединятся в борьбе за честные выборы.

Получить комментарии в ТИК Тазовского района на момент публикации не удалось: ответственного сотрудника не было на месте.

Выборы состоятся 9 сентября 2018. Досрочная отставка экс-главы района Александра Иванова связана с уголовным делом в отношении него.

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 20.08.18

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