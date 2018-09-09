За главу Красноселькупского района голосуют активнее, чем за Тазовского

На Ямале явка на выборах на 16 часов дня 9 сентября 2018 года составила почти 52 процента. Жители региона голосуют за губернатора Тюменской области.

Согласно данных окружного Избиркома, на досрочных выборах главы Тазовского района к этому времени проголосовали 58 процентов избирателей. Пост стал вакантен после досрочной отставки Александра Иванова. Напомним, Тазовский является отдалённой территорией, здесь активно шло досрочное голосование. То же касается и Красноселькупского района, где также избирают мэра. За нового главу тут голоса отдали уже 74,6 процентов жителей муниципалитета по данным на 16 часов 9 сентября. Досрочные выборы на этой территории связаны с тем, что бывший мэр Василий Паршаков сейчас баллотируется в главы Тазовского района.

Явка на довыборах в одномандатном округе три в заксобрание Ямала, который в апреле 2018 года покинул вице-спикер Сергей Харючи, составила 61,47 процентов.

За депутата, который должен представлять Муравленко в заксобрании Ямала, отдали голоса уже 62,51 процент избирателей. Тут досрочное голосование проводится в связи с тем, что мандат сдал Валерий Миннибаев – бывший глава подразделения компании «Газпромнефть» в Муравленко.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.09.18

Явка на выборах губернатора Тюменской области приблизилась к 40%. / Уходящий сенатор Неёлов поздравил Артюхова стишком про старый пенёк. / На Ямале преемственность возвели в культ: российская элита поздравила Артюхова (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»