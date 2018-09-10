В Красноселькупском районе без достойной оппозиции выбрали нового главу

На Ямале избран новый глава Красноселькупского района – посчитано большинство голосов избирателей в этой территории. Согласно данным избиркома на 10 сентября 2018 года (00:26), у врио главы района Юрия Фишера 79,19 процентов. Это, напомним, согласованный оругом кандидат, заместитель прежнего главы Василия Паршакова (переведён в тазовскую администрацию).

У оппонентов г-на Фишера слабый результат. Глава социального учреждения, самовыдвиженка Ирина Бережная набрала только 366 голосов или 10 процентов. Депутат районной думы, выдвинутый ЛДПР Роман Павленко – на несколько голосов больше.

Красноселькупский район – отдалённая территория. Выборы здесь изначально проходили без какой-либо интриги. Были только прецеденты недопуска кандидатов до участия в выборах. Результат г-на Фишера более чем предсказуемый.

Юрий Фишер стал временно исполняющим главы района в июне 2018 года. Именно тогда его руководитель и глава муниципалитета Василий Паршаков был переведён в тазовскую администрацию.

У самого Паршакова предвыборная ситуация была не такая простая. Это доказывают и цифры. Паршаков смог набрать по данным на три часа ночи 10 сентября 2018 года только 52,6 процента голосов.

Красноселькуп, служба информации

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