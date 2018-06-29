На Ямале опер полиции претендует на пост главы района

На выборы главы Красноселькупского района заявился оперуполномоченный. Это сотрудник отдела БЭП городского отделения полиции Муравленко Ринат Назыров. Он стал самовыдвиженцем. Информация об этом размещена районной избирательной комиссией, сообщает агентство «Новый День».

По данным ТИК, г-н Назыров зарегистрирован в селе Толька Красноселькупского района. Он получил высшее образование в «Тюменсом юридическом институте». Кандидату 31 год.

Выборы в Красноселькупском районе Ямала были назначены летом 2018 года из-за срочного перевода главы – Василия Паршакова – в Тазовский район. Врио главы назначен зам Паршакова Юрий Фишер. Он уже рассказывал агентству «Новый День» о том, что намерен участвовать в праймериз «ЕР». Они пройдут 1 июля 2018 года.

Красноселькупский район, служба информации

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