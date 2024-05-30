Новое коррупционное дело возбуждено в отношении депутата в Тазовском районе

Начальник отдела ГУ ЯНАО «МФЦ» подозревается в получении взяток. Он, по версии следствия, привлёк друга для исполнения работ по благоустройству, а потом получил от него «откат». Подробности сообщают в Следкоме Ямала. Там добавляют, что подозреваемый яляется депутатом Думы Тазовского района. Согласно информации на сайте думы, Александр Юдин является начальником отдела предоставления услуг п. Тазовский ГУ ЯНАО «МФЦ».

«По данным следствия, начальник отдела ГУ ЯНАО «МФЦ» в посёлке Тазовский знал, что между госучреждением и коммерческой организацией заключен договор подряда по ремонту прилегающей территории к зданию отдела. С целью получения в дальнейшем взятки он привлёк к производству работ по договору без согласования с заказчиком в качестве субподрядчика знакомого индивидуального предпринимателя. Подписав для подрядчика акт о приёмке выполненных работ и завизировав справки об их стоимости и затратах, он тем самым обеспечил расчёт между коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем», – уточнили в следственном управлении СК Ямала.

Как полагают силовики, из перечисленных субподрядчику денежных средств подозреваемый получил взятку в крупном размере.



Преступление выявили сотрудники ГЭБиПК ОМВД России «Тазовское» и УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.



Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Квалификация дела – п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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