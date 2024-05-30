Единороссы Ямала отреагировали на возбуждение дела в отношении депутата из «ЕР»

Единороссы Ямала решили приостановить членство в партии депутата, которого заподозрили в коррупции. Речь идёт о депутате Тазовского района Александре Юдине.



Утром 30 мая следователи сообщили о том, что он подозревается в получении взятки от подрядчика. Почти сразу на официальном сайте регионального отделения появилась информация о приостановке членства.

«Решение приняли на политическом совете Тазовского местного отделения партии «Единая Россия». В соответствии с уставом партии «Единая Россия» (п. 4.4.4) было принято решение приостановить членство в партии депутата думы Тазовского района Александра Юдина, как только стало известно о возбуждении уголовного деле против него. В случае, если вина будет доказана, он будет окончательно исключен из рядов «Единой России», – сообщили в партии.

Кстати, г-н Юдин в думе является председателем постоянной комиссии по социальным вопросам, молодёжной политике и взаимодействию с гражданским обществом.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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