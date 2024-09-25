На Ямале депутата Тазовской районной думы отправляют в колонию за взятку

На Ямале осудили депутата думы Тазовского района Александра Юдина. Преступление связано с его деятельностью на посту начальника отдела ГУ ЯНАО «МФЦ». Он, по версии суда и следствия, получил взятку от предпринимателя, который делал благоустройство у здания МФЦ. Предприниматель-взяткодатель является его знакомым.

Г-н Юдин приговорён к трём годам колонии строгого режима со штрафом в 540 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в органах власти и управления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года, рассказали в Следкоме Ямала.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Взятку г-н Юдин получил 2023 году. Её размер – 270 тыс. рублей.

Во время расследования партия «Единая Россия», в которой состоит г-н Юдин, присотановила его членство.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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