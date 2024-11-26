Осудили последнего фигуранта коррупционной истории тазовского депутата Юдина

На Ямале осудили последнего фигуранта коррупционной истории начальника отдела МФЦ в Тазовском Александра Юдина. Это посредник в даче взятки. Ранее в Следкоме сообщали, что посредником выступил местный житель 1981 года рождения, с которым у обоих фигурантов сложились доверительные отношения.



«Мужчина способствовал предпринимателю и начальнику отдела предоставления услуг «МФЦ» в получении и даче взятки в 270 тыс. рублей. Деньги передавались за содействие при заключении договора подряда по ремонту прилегающей территории учреждения, а также подписании документации без выполнения работ», – отметили в прокуратуре Ямала.

Суд назначил ему штраф в 1 млн рублей. Посредник признан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Г-н Юдин ранее осужден к 3 годам в колонии строгого режима со штрафом 540 тыс. рублей и лишением права занимать должности в органах госвласти, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года.

Взяткодатель – бизнесмен Матеков Рустам – осужден к 2 годам в колонии строгого режима со штрафом 540 тыс. рублей.

Приговоры не вступили в законную силу.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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