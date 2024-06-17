В коррупционном деле начальника МФЦ с Ямала появился посредник

Расследование в отношении начальника отдела ГУ ЯНАО «МФЦ» ещё расширилось – в нём появился посредник. Это тоже житель Тазовского района, который хорошо знаком и с подозреваемым в коррупции руководителем отдела МФЦ Александром Юдиным, и с коммерсантом-взяткодателем. Подробности сообщают в Следкоме Ямала.

Согласно фабуле дела, начальник отдела МФЦ, предложил знакомому предпринимателю заняться благоустройством прилегающей к отделу территории. Контракт на эти работы уже был, знакомый предприниматель получил субподряд. За это, как полагают следователи, руководитель получил «откат».

«В качестве посредника между ними выступил местный житель 1981 года рождения, с которым у обоих фигурантов сложились доверительные отношения. Подозреваемый организовал встречу должностного лица с представителем бизнеса, на которой стороны пришли к соглашению по поводу размера взятки. Потом посредник контролировал процесс передачи взятки в крупном размер»,– говорится в материалах СУ СК ЯНАО.



Уголовные дела в отношении должностного лица и индивидуального предпринимателя находятся в производстве.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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