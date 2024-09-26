За взятку тазовскому депутату бизнесмена отправят в колонию

В Тазовском суде вынесли приговор предпринимателю, который дал взятку депутату местной думы Александру Юдину. Самого г-на Юдина, напомним, тоже осудили на днях.

Александр Юдин фигурирует в деле как начальник отдела МФЦ. Бизнесмен, который передал ему взятку, по данным агентства «Новый День» – Матеков Рустам. Он регулярно выполнял различные подрядные работы, в том числе по госконтрактам, в Тазовском районе.

«В посёлке Тазовский начальник отдела ГУ ЯНАО «МФЦ», зная, что между учреждением и коммерческой организацией заключен договор подряда по ремонту прилегающей территории к зданию отдела, привлёк к производству работ без согласования с заказчиком в качестве субподрядчика знакомого индивидуального предпринимателя. За оказание общего покровительства при производстве работ и последующее беспрепятственное подписание исполнительной документации он предложил предпринимателю передать ему в качестве взятки денежные средства, на что представитель бизнеса согласился»,– напоминают в следкоме Ямала.

Бизнесмен через посредника передал начальнику отдела ГУ ЯНАО «МФЦ» 270 тыс. рублей. Его приговорили к 2 годам в колонии строгого режима и штрафу в 540 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда, сообщают в прокуратуре Ямала.

Посредника пока судят.

Александра Юдина, который является депутатом тазовской районной думы, приговорили к трём годам колонии строгого режима со штрафом в 540 тыс. рублей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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