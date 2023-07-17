российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 июля 2023, 08:52 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Сувениры почти на 4 млн рублей тазовским чиновникам продаст бизнесмен из Красноярска

Сувениры почти за 4 млн рублей тазовским чиновникам поставит предприниматель из Красноярска – ИП Мутовина. Причём по максимальной цене. Она стала единственным участником аукциона. Была ещё одна фирма, но её заявку отклонили.

В число необходимых служащим районной администрации подарков входят термос, внешний аккумулятор, календарь, ежедневники, ручки, пледы, фонарики, термокружки.

Ранее ИП Мутовина уже дважды становилась поставщиком подарков в администрацию Тазовского района. У неё есть контракт от августа 2022 года – на 3,6 млн рублей. Ещё 2,7 млн рублей на игрушки и календари потратили чиновники района в октябре 2022 года, снова заключив контракт с этим подрядчиком.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Ямале чиновники в разгар мобилизации и сбора гумпомощи покупают себе сувениры на 2,7 млн рублей / Тазовская администрация закупает сувениры на 4 млн рублей

В рубриках

Ямал, Сибирь, Политика, Россия, Финансы, Экономика,