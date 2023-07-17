Сувениры почти на 4 млн рублей тазовским чиновникам продаст бизнесмен из Красноярска

Сувениры почти за 4 млн рублей тазовским чиновникам поставит предприниматель из Красноярска – ИП Мутовина. Причём по максимальной цене. Она стала единственным участником аукциона. Была ещё одна фирма, но её заявку отклонили.

В число необходимых служащим районной администрации подарков входят термос, внешний аккумулятор, календарь, ежедневники, ручки, пледы, фонарики, термокружки.

Ранее ИП Мутовина уже дважды становилась поставщиком подарков в администрацию Тазовского района. У неё есть контракт от августа 2022 года – на 3,6 млн рублей. Ещё 2,7 млн рублей на игрушки и календари потратили чиновники района в октябре 2022 года, снова заключив контракт с этим подрядчиком.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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