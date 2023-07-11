Тазовская администрация закупает сувениры на 4 млн рублей

Администрация Тазовского района закупает сувениры на 3,8 млн рублей. В числе подарочных товаров традиционные календари, ручки, кружки, пледы.

Согласно техзаданию, календарей нужно 700 штук, ежедневников – 600 штук, термосов – 100 штук (стоимость одной штуки – около 2,5 тыс. рублей), ручек нужно также 100 штук, пледов потребуется 200 штук, фонариков – 100, ручек к ежедневнику – 600 штук, также нужно 200 термокружек за 1600 рублей и 100 внешних аккумуляторов за 3300 рублей.

В документах закупки стоит подпись управделами администрации района Василькова. Источник расходов – бюджет муниципалитета.

Напомним, с начала СВО ямальцы собирают средства для покупки обмундирования и самых необходимых средств для бойцов, находящихся на линии фронта. Зимой 2022-2023 года некоторые российские муниципалитеты отказались от закупки новых новогодних украшений, посчитав необходимым направить допсредства военным. В их числе не было Тазовского района. Тазовские чиновники закупают сувениры регулярно.

3 июля в Тазовском районе назначен новый глава – им стал бывший окружной чиновник Виктор Югай.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»