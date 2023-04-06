Тазовские чиновники тратят на сувениры 1,3 млн рублей: тут мастурбал и панно из ценного дерева

Власти Тазовского района закупают сувениры на 1,3 млн рублей. Чиновникам понадобились сумка-шоппер из войлока, менажница из натурального дерева для подачи рыбы, упор для строгания замороженной рыбы, панно из дерева и кожи, рюкзак и термосумки.

Все эти дорогостоящие сувениры привезёт в посёлок ИП Шмидт из Красноярска – он был единственным участником аукциона.

Самый дорогой предмет – панно. Одна штука обойдётся бюджету в 30 тыс. рублей. Всего нужно 14 штук. Панно должны быть из ценных пород дерева с орнаментом в национальной стилистике. «Каждое панно отличается по макету и нанесению. Рамка изготовлена из натурального дерева. Панно изготовлено из кожи с тиснением серебром и золотом», – говорится в техзадании.

На втором месте по цене – 5,7 тыс. рублей – упор для строгания. На него нужно нанести орнамент и логотип. Требуется 50 штук. Некоторые магазины называют его мастурбал– от первых трех букв «Маскá турáр балы́к» (дословный перевод с якутского языка – «стоящая на доске рыба»).

На третьем месте со средней ценой в 3,4 тыс. рублей менажница. «Блюдо с орнаментом для подачи рыбы из натурального дерева с выемками под соусники или для подачи специй. Нанесение всех орнаментов лазерной гравировкой», – так описывает администрация района желаемое изделие. Их нужно 50 штук.

Средняя цена одной термосумки – 3,1 тыс. рублей. Второй – 1,5 тыс. рублей. Сумка-шоппер обойдётся в 2 тыс. рублей. Рюкзак стоит ориентировочно 1,9 тыс. рублей.

Отметим, тазовские чиновники всегда отличались закупками сувениров и не только. Прошлым летом МУП «Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие» объявило о покупке подержанного «Лексуса» за 6,3 млн рублей. На запрос агентства «Новый День» о цели такой покупки на предприятии так и не ответили, предпочитая проигнорировать запрос. При этом спустя пару дней после публикации информации в СМИ закупки отменили.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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