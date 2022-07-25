Почти 4 млн рублей тратит администрация Тазовского района на сувениры

Около 3,7 млн рублей из бюджета тратит администрация Тазовского района Ямала на сувениры и подарки летом 2022 года. Приобретение подарков проходит через официальный сайт госзакупок. Поставщиком выбрана ИП Мутовина из Красноярска.

Местным чиновникам нужны несколько подарочных наборов в крафтовых пакетах с открытками.

Первый набор стоимостью около 4 тыс. рублей – кофейная чашка с блюдцем и кофе в зёрнах.

Второй набор тоже стоит около 4 тыс. рублей. В нём две чайные пары, сахарница и чайник.

Третий – похожий, и тоже около 4 тыс. рублей ­ – две чайные пары, сахарница.

В четвёртом наборе за 4,3 тыс. рублей – беспроводная колонка и компактный аккумулятор.

В пятом наборе за 4,3 тыс. рублей – дизайнерский светильник.

Также нужны шапки, перчатки и шарфы из акрила (каждый предмет тоже стоит около 4 тыс. рублей).

Помимо этого отдельно приобретаются термосы стоимостью около 4 тыс. рублей и чанные пары за 3 тыс.рублей.

Стоимость пакетов из дизайнерской бумаги – около 460 рублей. Открытки обойдутся бюджету в сумму от 650 до 840 рублей.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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