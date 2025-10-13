В посёлок Тазовский покупают Деда Мороза и Снегурочку за миллион рублей

Власти Тазовского района начали традиционные новогодние закупки. Они объявили аукцион для приобретения «новогодней иллюминации». В состав закупки входят фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Максимальная сумма контракта – 978 тыс. рублей.

Фигура Деда Мороза будет высотой не менее 2,8 м, Снегурочки – не менее 2,7 м. Они должны быть изготовлены из стеклопластика. По контуру каждого изделия располагается неоновая подсветка.

Привезти их нужно в посёлок Тазовский до декабря 2025 года.

В сентябре власти Тазовского района заключили контракт с предпринимателем Вальковым Андреем Юрьевичем на 10 млн рублей. За эти деньги бизнесмен должен привезти в посёлок Тазовский ёлочный шатёр (для площади у здания РДК на смонтированную искусственную ель), а также «звёздное небо» (на площади НТО мкр. Солнечный).

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube