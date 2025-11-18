российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 18 ноября 2025, 14:50 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Тазовский район, где тундровики жаловались Бастрыкину, закупает новую порцию новогодних украшений

Власти Тазовского района закупают очередную партию новогодних украшений на 4,5 млн рублей. В состав закупки входят гирлянды «сосульки», гирлянды «бахрома», гирлянда «белт-лайт», две искусственных ели, игрушки и хвойная гирлянда. В посёлок Тазовский всё это должен привезти победитель аукциона – ИП Андрей Вальков. Это уже второй контракт, который он выигрывает в этом году (власти района не экономят на украшениях) – в сентябре бизнесмен получил договор на поставку изделий на 10,1 млн рублей.

В октябре 2025 года власти района купили Снегурочку и Деда мороза за миллион рублей. Эти фигуры привезёт ИП Сергей Старыгин.

В начале ноября стало известно, что жители ликвидированной деревни Тадебя-Яха в Тазовском районе обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Они попросили помочь им с переселением – тундровики продолжают жить в сараях несуществующей по документам деревни, ожидая предоставления квартир в посёлках района. Проблему признают депутаты: очередь представителей КМНС на предоставление жилья двигается крайне медленно.

Тазовский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Ссылки по теме

«Мы забытые люди на большой свалке»: авторы жалобы Бастрыкину показали ямальскую деревню без воды и еды / В посёлок Тазовский покупают Деда Мороза и Снегурочку за миллион рублей

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,