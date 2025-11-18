Тазовский район, где тундровики жаловались Бастрыкину, закупает новую порцию новогодних украшений

Власти Тазовского района закупают очередную партию новогодних украшений на 4,5 млн рублей. В состав закупки входят гирлянды «сосульки», гирлянды «бахрома», гирлянда «белт-лайт», две искусственных ели, игрушки и хвойная гирлянда. В посёлок Тазовский всё это должен привезти победитель аукциона – ИП Андрей Вальков. Это уже второй контракт, который он выигрывает в этом году (власти района не экономят на украшениях) – в сентябре бизнесмен получил договор на поставку изделий на 10,1 млн рублей.

В октябре 2025 года власти района купили Снегурочку и Деда мороза за миллион рублей. Эти фигуры привезёт ИП Сергей Старыгин.

В начале ноября стало известно, что жители ликвидированной деревни Тадебя-Яха в Тазовском районе обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Они попросили помочь им с переселением – тундровики продолжают жить в сараях несуществующей по документам деревни, ожидая предоставления квартир в посёлках района. Проблему признают депутаты: очередь представителей КМНС на предоставление жилья двигается крайне медленно.

Тазовский район

