«Мы забытые люди на большой свалке»: авторы жалобы Бастрыкину показали ямальскую деревню без воды и еды

Ямальская древня Тадебя-Яха, жители которой попросили помощи у главы СКР Александра Бастрыкина, юридически ликвидирована ещё год назад. Прошлой осенью власти Тазовского района сообщали, что там никто не живёт: в населённом пункте нет зарегистрированных жителей и оформленной собственности, нет магазинов, аптек, нет объектов ЖКХ. Коренные жители, по данным чиновников, используют сараи только для временного проживания.

Однако, судя по обращению ямальцев в Следком, в деревне продолжают жить люди – 15 человек.

Сейчас населённый пункт, по словам сельчан, похож на большую промышленную свалку – вокруг разбросаны ёмкости из-под топлива, повсюду старые балки, развалившиеся сараи, ржавые металлические предметы, сгнившие брёвна. «Мы забытые люди на этой большой свалке», – описывает ситуацию в деревне Тадебя-Яха автор видео. Съёмки размещены в соцсетях Следкома РФ. Промышленный мусор остался от компаний, которые работали в деревне в период освоения месторождений.

Люди живут в приспособленных вагончиках и контейнерах, используя печки-буржуйки. Воду они берут из реки, но из-за ухудшения качества воды теперь её приходится «таскать издалека». Как сообщается в заявлении на имя главы СКР, в таком положении оказались пять семей. Идти людям, по их словам, некуда – иного жилья у них нет. Авторы видеообращения просят предоставить им квартиры в посёлке Тазовский (это административный центр района), так как там учатся их дети.

«Мы устно обращались к главе администрации, к Виктору Климентьевичу Югаю, летом этого года. И он нам сказал, что ваша очередь тундровая не движется, и бесполезно к нам ходить. И так каждый год слышим от наших властей одно и то же», – говорится в обращении.

Накануне Следком сообщил, что глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту нарушения прав семей из Тадебя-Яха. Квалификация дела не раскрывается.

Учитывая, что деревню по документам ликвидировали ещё год назад, непонятно, почему не решён вопрос с жителями. Агентство «Новый День» попросило комментарий у администрации Тазовского района. Мы его опубликуем, как только он появится в распоряжении редакции.

Депутат думы Тазовского района Илья Яндо объясняет: люди в деревне живут так уже много лет, перед распутицей они завозят провиант, запасаются лекарствами и всем необходимым. Неподалёку есть предприятие, от которого в старые балки сельчан поступает электричество. Критической ситуации с продуктами, по его словам, нет: их привозят каслающие оленеводы или вертолётчики, площадка которых есть неподалёку. Однако жилищная проблема действительно, существует: многие оставшиеся в деревне жители стоят в очереди на жильё, и она двигается медленно. Почему жителей не переселят хотя бы в маневременный фонд – депутат не знает.

«Жители подобных поселений (а их в Тазовском районе несколько) обращаются в думу с жилищными вопросами – чтобы мы помогли составить обращение, подготовить документы. Мы всегда это делаем, помогаем. Но есть и другая сторона вопроса: жители таких де-юре ликвидированных, но всё ещё существующих населённых пунктов привыкли жить в тундре и им нравится такой образ жизни. Они ловят рыбу, собирают ягоды, имеют родственников, которые каслают. И, даже если они получат квартиру, то всё равно будут возвращаться в эти домики-сараи, – говорит депутат. – Это, конечно, не отменяет того, что людям должны предоставить полагающееся им жильё».

Кстати, ликвидированная деревня Тадебя-Яха относится к Гыде (ещё одно село в Тазовском районе), пояснил Илья Яндо. Так что жильё ямальцам должны предоставить там.

Тазовский район, Наталья Ефремова

