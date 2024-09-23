Тазовский глава Югай предложил ликвидировать две деревни

Депутаты и чиновники Тазовского района решили ликвидировать две деревни – деревня Матюй-Сале, деревня Тадебя-Яха. Дума уже выразила согласие на упразднение этих населённых пунктов. Инициативу отправили в Заксобрание ЯНАО, чтобы и окружные депутаты вычеркнули населённые пункты из всех документов.

Причина ликвидации деревень в том, что там, по данным чиновников, никто не живёт – там нет зарегистрированных жителей и оформленной собственности, нет магазинов, аптек, нет объектов ЖКХ.

«В одной из деревень остались только старые дома, которые жители, ведущие традиционный образ жизни, используют для сезонного проживания. Упразднение юридического статуса населённого пункта для их собственников ничего не меняет, строения останутся на месте. Люди, как и прежде, смогут их посещать», – заявил начальник правового управления Администрации Тазовского района Вадим Кочетков, которого цитируют на сайте района.

Решение районной думы принято 16 сентября. Автор инициативы – глава Тазовского района Виктор Югай.

Ликвидация деревень потребует, например, изменения окружного закона «Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа».

Ранее власти ликвидировали село Газ -Сале в Тазовском районе. В нём жители были. Их переселили в посёлок Тазовский и город Новый Уренгой. Ликвидировали также село Находка.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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