На Ямале жителей умирающих деревень будут бесплатно переселять в другие поселения

На Ямале приняли закон, позволяющий жителям умирающих деревень и посёлков переезжать бесплатно в другие города и посёлки. Он называется «О малых населённых пунктах».

Согласно документу, малыми населёнными пунктами на Ямале будут признавать такие сёла и деревни, где живут менее 500 человек и нет централизованного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, дорог, где нет ФАПов, школ, детсадов.

Как пояснила на заседании Заксобрания депутат Наталия Фиголь, презентуя новый проект, в таких населённых пунктах невозможно повысить качество жизни людей – обеспечить их комфортным жильём и качественной инфраструктурой.

Жителям будут предоставлять выплату или жильё (по соцнайму или в собственность в зависимости от того, на каких условиях проживает в малой деревне ямалец).

Депутат Елена Кукушкина спросила, будут ли ликвидированы пункты после того, как люди уедут. Вероятно, вопрос связан с опасениями ямальцев о том, что в таких малых деревнях находятся их постройки для ведения традиционного образа жизни, то есть они используются для каслания или рыбной ловли.

«Пока речь идёт только о том, чтобы предоставить людям возможность получить благоустроенное жильё, обеспечить доступность социальных услуг. Если люди захотят проживать в своих посёлках традиционных, их никто этого права не лишит. Напротив, закон даёт право выбора», – ответила г-жа Фиголь.

По теме высказался также глава Шурышкаркого района Олег Попов, где 16 населённых пунктов, подходящих под понятие «малый».

«Число официально зарегистрированных жителей в таких пунктах – 590. Реально проживают 325 человек. Остальные либо временно проживают, либо приезжают летом отдохнуть, либо просто зарегистрированы. Молодёжь не возвращается в эти населённые пункты, поскольку отсутствует трудоприменение», – рассказал г-н Попов.

Он привёл пример: за счёт бюджета в деревне Ямгорт возвели ФАП, но в течение полугода не могли найти для него фельдшера.

Олег Попов отметил, что ни в одном субъекте нет такого закона.

Ранее на Ямале ликвидировали несколько населённых пунктов, в числе последних – деревни Матюй-Сале и Тадебя-Яха В Тазовском районе.

Салехард, Наталья Ефремова

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