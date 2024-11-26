В Шурышкарском районе запускают процедуру выселения жителей из «умирающих» деревень

В Шурышкарском районе запускают процедуру ликвидации малых поселений и переезд жителей. Как сообщили в районной администрации, в декабре проведут опрос, который покажет предпочтения людей, куда они желают переехать.

Опрос жителей сёл и деревень состоится со 2 декабря по 31 января 2025 года, сообщается в документах районной администрации. Жителям предложат выбрать в качестве нового места жительства Салехард, Новый Уренгой или «иной населённый пункт».

Закон о малых поселениях приняли всего месяц назад. Во время его обсуждения глава Шурышкарского района Олег Попов сообщил, что в его муниципалитете 16 населённых пунктов, подходящих под понятие «малый» и подлежащих расселению.

«Число официально зарегистрированных жителей в таких пунктах – 590. Реально проживают 325 человек. Остальные либо временно проживают, либо приезжают летом отдохнуть, либо просто зарегистрированы. Молодёжь не возвращается в эти населённые пункты, поскольку отсутствует трудоприменение», – рассказывал ранее Олег Попов.

В сцсетях жители района переживают о том, что собственники недвижимости в таких «умирающих» деревнях не смогут получить жильё. Однако в администрации района уверяют, что жилищный вопрос решиться для каждого, кто захочет переехать.

Власти района создают проектный офис для расселения людей, чтобы быстро исключать ошибки и помогать людям с оформлением документов.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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