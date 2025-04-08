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Вторник, 8 апреля 2025, 08:07 мск

Новости Ямал

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Большинство жителей умирающих деревень на Ямале переселят в Салехард

фото – аккаунт администрации Салехарда

Большинство жителей из умирающих деревень на Ямале переедут в Салехард. Об этом свидетельствуют результаты опросов, которые провели чиновники в малых поселениях с недостаточным уровнем инфраструктуры. Почти 70% ямальцев, которые живут в крошечных посёлках без воды, тепла и школы, выбрали новым местом жительства столицу ЯНАО, сообщили агентству «Новый День» в правительстве Ямала. Ещё 16% хотят переселиться в село Мужи (столица Шурышкарского района), и 14% выбрали иные населённые пункты (можно было выбрать любой город или крупый посёлок).

Сейчас в регионе 27 сёл, посёлков и деревень, которые подходят под определение «малый населённый пункт с недостаточным уровнем инфраструктуры». 16 из них – как раз в Шурышкарском районе.

Жителям умирающих сёл предлагают очень хорошие условия: они получают квартиру в крупном селе или городе бесплатно, а также 100 тыс. рублей на переезд. Но для этого их недвижимость в населённом пункте с недостаточным уровнем инфраструктуры должна быть официально зарегистрирована.

Власти считают, что строить в умирающих деревнях системы тепло- и электроснабжения, водоподготовки и водоснабжения, а также школы, детсады и больницы бессмысленно.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов называл ещё два неочевидных аргумента в пользу переселения: это миграция трудовых ресурсов (переселение людей туда, где есть вакансии и нехватка работников), и нежелание молодых ненцев, хантов и селькупов вести традиционный образ жизни, а значит, отсутствие необходимости в национальных сёлах.

Есть и противники выселения людей из небольших посёлков. Римма Ефремова, уроженка деревни Ямгорт, заслуженный деятель культуры Югры, направляла открытое письмо в Заксобрание ЯНАО с просьбой пересмотреть закон и вместо ликвидации начать «умирающие» деревни развивать. Но её предложение поддержки среди депутатов не нашло.

Салехард, Наталья Ефремова

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