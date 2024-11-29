Заксобрание Ямала ответило на претензии о принудительном выселении людей из маленьких деревень

Заксобрание Ямала ответило на обращение Риммы Ефремовой о необходимости отменить закон о малых поселениях. Ответ поступил в комментариях на странице г-жи Ефремовой «Вконтакте». Он обезличен – никто из депутатов не пожелал прокомментировать вопрос от своего имени.

Уроженка деревни Ямгорт Шурышкарского района просила депутатов пересмотреть закон, позволяющий выселить жителей из «умирающих» деревень, где нет централизованных коммунальных сетей и социальных объектов. Она написала, что фактически власти лишают людей выбора. Если кто-то откажется переехать, то он не сможет жить в покинутой деревне, когда её отрежут от последних благ цивилизации.

Однако «Заксобрание ЯНАО», от имени которого поступил ответ, завило, что «каких либо положений, отменяющих или ограничивающих право граждан на выбор места жительства, Законом № 59-ЗАО не установлено.

Добровольное переселение в контексте статьи 6 Закона № 59-ЗАО рассматривается как решение, которое гражданин принимает на основе свободного и осознанного выбора места проживания, работы, учёбы, а также места, где он сможет проживать в комфортных условиях жизни и реализовать свои трудовые, социальные, образовательные и иные виды деятельности».

«В рамках реализации Закона № 59-ЗАО все региональные льготы, положенные тундровикам, сохранятся. Для этого необходимо будет продолжать вести традиционный образ жизни. Ямальцы, воспользовавшиеся мерами поддержки в рамках Закона № 59-ЗАО, смогут беспрепятственно посещать свои родовые места», – сообщили в комментарии представители ЗС ЯНАО.

В ответ на предложение заняться благоустройством маленьких сёл и деревень в Заксобрании расплывчато сообщили о возможностях бюджета.

И сама автор обращения, и её подписчики, посчитали ответ Заксобрания Ямала формальным.

На Ямале во многих районах и городах начались процессы выселения людей из небольших деревень и сёл. Людям предлагают выбрать место, куда они хотят переселиться. Итоги опросов будут готовы уже в следующем, 2025 году.

Салехард, Наталья Ефремова

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