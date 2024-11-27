На Ямале открывают проектные офисы для расселения людей из умирающих сел и деревень

На Ямале власти приступили к реализации закона о малых населенных пунктах с недостаточной инфраструктурой. Для того, чтобы оказать помощь людям, желающим переселиться из сел и деревень, где ничего, кроме жилья и людей, нет, открывают специальные проектные офисы.

Как писал накануне «Новый День», закон о малых поселениях, где нет почты, больницы, школы и других социальных объектов, приняли на Ямале месяц назад. Во время его обсуждения глава Шурышкарского района Олег Попов сообщил, что в его муниципалитете 16 населённых пунктов, подходящих под понятие «малый» и подлежащих расселению.

«Число официально зарегистрированных жителей в таких пунктах – 590. Реально проживают 325 человек. Остальные либо временно проживают, либо приезжают летом отдохнуть, либо просто зарегистрированы. Молодёжь не возвращается в эти населённые пункты, поскольку отсутствует трудоприменение», – рассказывал ранее Олег Попов.

В Шурышкарском районе ЯНАО заработал проектный офис, который будет заниматься вопросами расселения. В декабре проведут опрос, который покажет предпочтения людей, куда они желают переехать.

Накануне такой же офис заработал в Тарко-Сале. Как сообщается на странице властей во Вконтакте, специалисты окажут всестороннюю помощь жителям села Толька, желающим улучшить свои жилищные условия. «Сегодня в селе проживает порядка 60 человек. Добраться до города можно только вертолетом. Здесь нет школы, культурных и спортивных учреждений, централизованного электро, водо и теплоснабжения. Каждого жителя Тольки сотрудники проектного офиса будут сопровождать индивидуально. Они будут принимать документы, давать подробные консультации, помогать с возможным трудоустройством, местами в детские сады и школы», – говорится в сообщении во Вконтакте.

Помимо работы основного проектного офиса, для удобства жителей будут организованы выездные бригады. Первый выезд в село запланирован на 2 декабря.

Отметим, что не все жители ЯНАО рады новому закону. Некоторые пишут в социальных сетях о своем недовольстве – инициатива по расселению малых населенных пунктов была принята, по их мнению, слишком поспешно и без учета мнения ямальчан. Кроме того, некоторые сомневаются, что получат нормальное жилье на новом месте жительства.

Римма Ефремова, уроженка деревни Ямгорт, заслуженный деятель культуры Югры, направила открытое письмо в Заксобрание ЯНАО с просьбой пересмотреть закон и вместо ликвидации начать «умирающие» деревни развивать.

«Те, кто пожелают переехать, пусть переезжают, это их право. Для остальных предлагаю дополнить Закон ещё одним положением:

– граждан, проживающих в малых населённых пунктах, обладающих недостаточным уровнем инфраструктурной обеспеченности, обеспечить всеми недостающими элементами инфраструктуры. И это будет справедливо и по-человечески. Не предъявлять в качестве обвинительного аргумента отсутствие автомобильной дороги, а построить её. Хотя бы отрезок бетонки Лабытнанги – Мужи – Ямгорт – Овгорт. С дороги начнётся возрождение дотационного ареала обитания КМНС», – написала активист.

Салехард, Елена Васильева

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