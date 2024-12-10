Губернатор Артюхов объяснил мотивы расселения «умирающих» деревень

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов озвучил позицию по расселению небольших посёлков с ветхой инфраструктурой. Речь идёт о тех небольших деревнях, которые в рамках нового ямальского закона признаются населёнными пунктами с недостаточным уровнем инфраструктуры. Жителям таких территорий предлагают переселиться в другие города и посёлки, им предоставляют жильё.

Глава Ямала озвучил несколько тезисов.

Первый – такие посёлки не ликвидируют, люди могут не переезжать, если не хотят (однако строить там жильё, почту, магазины школы, больницы и дороги, разумеется, не будут – прим.ред). По словам губернатора, многие жители отдалённых труднодоступных деревень сами желают переехать.

«Не стоит вопрос о ликвидации тех или иных населённых пунктов. Закон, который принят недавно Заксобранием, открывает новую меру поддержки, недоступную для других населённых пунктов. У жителей появляется возможность получить квартиру, например, в Салехарде или в райцентре. Например, в Салехарде цены на квартиры начинаются от 7-8 млн рублей, суммы, недоступные для жителя маленького национального посёлка. Но кто-то (из таких жителей – прим.ред) уже планирует жизнь своих детей внуков [в городах]. Кто-то думает о том, чтобы жить ближе к медицинскому учреждению, если он приближается к пожилому возрасту», – озвучил г-н Артюхов аргументы в пользу расселения.

Комментируя тревоги ямальцев и петиции против такого расселения, которые уже появились в публичном поле, глава округа вспомнил опыт Газ-Сале (посёлок полностью расселили несколько лет назад).

«Закон, который был принят – метр в метр (имеется в виду предоставление переселенцам жилья, аналогичного имеющемуся – прим.ред). Мы эту программу применили при большой комплексной работе в Газ-Сале. Коллеги помнят, меня тогда абсолютно все отговаривали. Там тоже звучало слово «расселение» пугающее. Но по факту программа уже заканчивается. Несколько десятков семей ещё должны переехать в Тазовский. Те, кто выбрали Новый Уренгой, уже завершили переселение. Когда я собираю бывших газ-салинцев, они счастливы. Они переехали в гораздо более комфортные условия», – отметил г-н Артюхов.

Второй тезис губернатора – решение вопроса привлечения кадров. Жители, переехавшие из таких посёлков, помогают закрывать потребность в работниках в крупных городах.

«У нас некоторые посёлки, не национальные, развитые в годы освоения, уже не имеют ни одного предприятия, от геологии ничего не осталось, нефтегаз там не присутствует. Остался один многочисленный бюджетный сектор. При этом в других городах и райцентрах привлекаем специалистов из других регионов. Мы людей привозим, выплачиваем подъёмные, решаем вопросы с жильём. Тогда как в отдалённых населённых пунктах живут наши же ямальцы, но там действительно транспортная оторванность, субсидирование абсолютно всего, северный завоз», – отметил глава автономии.

Третий тезис – молодые аборигены зачастую не хотят вести традиционный образ жизни, и переселение из небольшого посёлка для них – не потеря родовых угодий, а улучшение качества жизни.

«Мы видим, в том числе, когда общаемся с коренными жителями, что молодёжь из числа КМНС уже стремится к современной жизни, хотя бы в посёлке. Это естественные процессы, мы должны не пытаться консервировать ситуацию, а давать новые меры поддержки тем, кто хочет что-то поменять», – озвучил своё мнение губернатор.

Он сказал, что местные власти должны выстроить разъяснительную работу.

Напомним, посёлки которые могут быть полностью расселены, если все жители пожелают переехать, есть в Приуральском, Пуровском, Шурышкарском районах, в Салехарде это посёлок Пельвож. В администрациях созданы проектные офисы, жителей опрашивают, выясняя, куда именно они хотят переехать.

Салехард, Наталья Ефремова

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