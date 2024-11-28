Власти выселят последних жителей из посёлка Пельвож по новому закону

Жителей посёлка Пельвож будут выселять. Он признан населённым пунктом с недостаточным уровнем инфраструктуры. Жителям предложат выбрать новое место жительства – Новый Уренгой, Салехард или «иной населённый пункт». Аналогичный выбор поставят, например, перед жителями умирающих деревень Шырышкарского района.

Опрос жителей Пельвожа проведут со 2 декабря 2024 по 31 января 2025 года.

При переезде жителям предложат жильё.

Выселение жителей из небольших деревень и сёл на Ямале стартовало в ноябре 2024 года. За месяц до этого Заксобрание округа приняло закон, который позволяет признать небольшие посёлки населёнными пунктами с недостаточным уровнем инфраструктуры и за счёт бюджета переселить жителей.

Салехард, Наталья Ефремова

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