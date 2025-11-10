Ямальцы 20 лет живут в строительных вагончиках в глухой деревне и пьют воду из реки

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о нарушении прав семей из ямальской древни Тадебя-Яха.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несколько семей из деревни в Тазовском районе разместили видеообращение в ВКонтакте СКР. В нем они сообщили, что более 20 лет живут в ветхих производственных вагончиках 1970-х годов постройки без тепло –, электро- и водоснабжения. Воду для питья и приготовления пищи люд берут из реки, а греются с помощью печей. В деревне нет социальной инфраструктуры, нет больницы или ФАПа, доставка продуктов питания осуществляется со значительными задержками. Обращения в компетентные органы с просьбой предоставить заявителям благоустроенные жилые помещения в районном центре результатов не принесли.

В СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад.

Салехард, Елена Васильева

