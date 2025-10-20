Ямальское село закупает новогодние цифры за четыре миллиона рублей

В село Красноселькуп покупают новогодние украшения – световые цифры. Максимальная цена контракта – 4,2 млн рублей. Победителя аукциона выберут через несколько дней.

Закупку проводят через управление жизнеобеспечения села Красноселькуп. Заказчику нужны шесть цифр на подиуме из матовой нержавеющей стали. Очевидно, чиновники закупают цифры наступающего года (2026) и ещё две цифры на ближайшие два года вперёд (цифры 7 и 8). По периметру цифр на лицевой поверхности установлен гибкий неон постоянного свечения. Цена одной цифры – 702 тыс. рублей.

Логистика поставки будет непростой. До села Красноселькуп товар можно доставить воздушным транспортом (из Тарко-Сале или Нового Уренгоя летают вертолёты). Либо нужно сначала доставить новогодние цифры опять же до Нового Уренгоя (мкр. Коротчаево), а оттуда уже по зимникам через месторождения добираться до села Красноселькуп. Причём один из участков дороги будет частный и для проезда по нему нужно согласование с нефтегазовой компанией.

Доставить цифры нужно до 1 декабря 2025 года.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов говорил о том, что «нужно более рачительно подходить к приоритетам. У Ямала хороший темп развития, но приходит время, когда нужно будет тратить более внимательно».

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

