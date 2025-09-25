Заксобрание Ямала в третий раз возглавил Сергей Ямкин

Спикером Заксобрания ЯНАО стал Сергей Ямкин. Такое решение принято сегодня, 25 сентября, на первом заседании думы. За него проголосовали 20 депутатов – это все присутствующие на заседании народные избранники. Всего же было выбрано 22 человека.

Сергей Ямкин возглавляет ЗС уже третий срок подряд. Первый раз он стал спикером в 2015 году, то есть десять лет назад.

Новых депутатов сегодня на заседании поздравил губернатор Дмитрий Артюхов.

«Хочу сказать спасибо прежнему созыву. Эти пять лет были важны для нашего развития. Это были непростые годы. Что в пандемию, что в начало СВО нужно было стремительно менять законодательную базу. Ямал принимал пример другим регионам по скорости решения, по глубине проработки вопросов. Глядя на новый состав ЗС, считаю, что это очень сильный состав. <...> Опытные люди, с другой стороны – молодые ребята, свежая кровь. <...> Впереди ответственная работа – начнётся бюджетный процесс. Он будет непростым. Нужно более рачительно подходить к приоритетам. У Ямала хороший темп развития, но приходит время, когда нужно будет тратить более внимательно», – заметил глава округа.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube