Мэр Тобольска отказался от новогодних фейерверков

Глава Тобольска Максим Афанасьев принял решение отказаться от новогодних фейерверков в городе на фоне спецоперации и частичной мобилизации населения.

«С коллегами смотрим смету расходов на новогодние праздники. Сократили все, от чего можем отказаться не в ущерб главным героям новогодней сказки – нашим детям. Которые ни в коем случае не должны сейчас лишиться праздника, и я уверен, что в этом меня все поддержат. Первое – убираем фейерверк. Второе – вместо традиционного концерта для почетных и заслуженных граждан проведём благотворительные утренники, спектакли и концерты для детей военнослужащих. Предусмотрим в смете средства на участие в традиционной городской «Елке желаний» всех ребят, чьи папы сейчас защищают Родину», – написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что новую иллюминацию на городские улицы чиновники покупать не будут, поскольку все существующие украшения находятся в хорошем состоянии.

Тобольск, Ольга Федорова

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