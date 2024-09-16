Надымские чиновники потратят на партию новогодний украшений 20 млн рублей

Власти Надымского района закупают партию новогодних украшений за 20 млн рублей. Аукцион объявили в начале сентября, поставщика сейчас ищут. Чиновникам нужны несколько предметов.

Во-первых, световая арка. Её высота – 5 метров, ширина – 10 метров. В середине арки нужно установить герб района. По информации заказчика, стоимость такого украшения – около 3,2 млн рублей.

Во-вторых, чиновники придумали украсить остановки общественного транспорта в виде подарка. Они закупают 4 комплекта гирлянд для этого. Стоимость каждого – 850-950 тыс. рублей.

Ещё один закупаемый надымскими властями объект – световая ёлка. Она обойдётся бюджету в 6,1 млн рублей. Высота ёлки – 8,4 м.

Четвёртый предмет в закупке – световой шар. Это самое дорогое украшение из списка. Его стоимость – порядка 7 млн рублей. Высота шара – около 2,4 м, ширина – 1,9 м.

В 2022 году, после начала СВО, надымская администрация сообщила, что не будет покупать новогодние украшения, район украсят старыми. Но после этого надымские чиновники совершили несколько закупок дорогих украшений.

Ранее закупку дорогостоящий украшений объявили также власти Салехарда и Губкинского.

Надым, Наталья Ефремова

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