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Понедельник, 7 октября 2024, 09:47 мск

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Новогодние украшения на 15 млн рублей привезёт в Надым ИП Парамошкин

фото – документация аукциона

Предприниматель из Петербурга привезёт в Надым новогодние украшения на 15,4 млн рублей. Это ИП Парамошкин. Он выиграл торги, снизив первоначальную цену контракта. Максимальная цена была установлена на уровне 20 млн рублей.

Чиновники направят бюджетные деньги на световую арку, украшение остановок, световую ёлку и световой шар.

В 2022 году, после начала СВО, надымская администрация сообщила, что не будет покупать новогодние украшения, район украсят старыми. Но после этого надымские чиновники совершили несколько закупок дорогих украшений.

Надымский район, Наталья Ефремова

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