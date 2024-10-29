Миллионы на гирлянды и светящиеся фигуры вновь тратят города и сёла Ямала

Новые и новые украшения продолжают заказывать города и сёла Ямала для украшения улиц. Миллионные траты позволяют себе почти все муниципалитеты.

Несколько закупок делает Новый Уренгой. Первая – закупка светящихся деревьев. Чиновники готовы были потратить на 10 таких деревьев 17 млн рублей, но в ходе аукциона победитель – Семенихина Екатерина – предложил сделать украшения в два раза дешевле, за 8 млн рублей. Ещё одна закупка газовой столицы – мишки и ёлка. Максимальная сумма контракта – 18,3 млн рублей. Но победитель не определён и точная сумма поставки неизвестна. И третья закупка, найденная агентством «Новый День» – треугольные светящиеся ёлки. За них мэрия Нового Уренгоя хочет отдать 6 млн рублей. Поставщик и цена контракта пока также не определены.

Пуровский район покупает за 16,4 млн рублей «изделия для придания выразительности ежегодным событиям в зимний период». Это снежинки и изделия в виде разноцветных гор. Привезёт их в Тарко-Сале предприниматель Андрей Михайлов. Для Пуровска и Сывдармы, которые присоединили к Тарко-Сале в прошлом году, тоже купят украшения на 3,2 млн рублей. Это светящиеся арки, шары и другие фигуры. В деревню Харампур за 754 тыс. рублей поставят уличную гирлянду. Варежка Деда мороза, семья оленей и медведь – такие фигуры должны увидеть жители села Халясавэй. Контракт по максимальной цене получил единственный участник. Он доставит фигуры за 999 тыс. 999 рублей 99 копеек. К сожалению, имя его на площадке торгов пока не раскрыто.

Губкинский в дополнение к цветным грибам приобретает гирлянду с динамическим эффектом (имитация тающих сосулек) со зрительным эффектом капающей воды. Её стоимость – 1,7 млн рублей. Возможно, в ходе торгов цена упадёт. Пока итоги аукциона не подведены.

Несколько световых композиций из бюджета оплатит и Красноселькупский район. Это цифры 2025, цифры 67 и фигура «дерево». Власти готовы потратить на это более 7 млн рублей. Аукцион ещё идёт, и цена контракта по итогам торгов может быть снижена.

Надымские власти приобретают для посёлка Приозёрный видеогирлянду на ёлку за 2,7 млн рублей. Итоги аукциона пока также не подвели. Это не первая закупка украшений в Надымский район в этом году. Влатси уже направили на иллюминацию 15,4 млн рублей.

Новая уличная гирлянда нужна и тазовским чиновникам. 5,8 млн рублей из бюджета хотели потратить на неё местные власти, но в ходе торгов победитель ООО «Лотус» снизил цену контракта до 2,4 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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