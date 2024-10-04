Трёхметровые светящиеся грибы в Губкинский привезёт предприниматель Артур Хусаинов

Светящиеся грибы в Губкинский привезёт предприниматель Артур Хусаинов из Санкт-Петербурга. Он выиграл торги, снизив цену контракта до 17 млн рублей. Изначально она была установлена на уровне 18,3 млн рублей.

Кроме четырёх огромных грибов власти Губкинского намерены купить фотозоны, ограждение для ели, гирлянду, новогодние фигуры – часы Фаберже, машину, северное сияние, одуванчики.

Согласно условиям аукциона, монтаж конструкций осуществляется с 21 ноября по 05 декабря 2024 г.

Грибы, которыми мэрия намерена украсить город, стоят от 620 тыс. рублей до 1 млн рублей за штуку.

Губкинский, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube