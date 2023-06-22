Депутаты Ямала присоединили к Тарко-Сале два населённых пункта

Депутаты Заксобрания Ямала согласовали объединение города Тарко-Сале, посёлка Пуровск и села Сывдарма. Решение принято 22 июня на очередном заседании.

На заседании выступал глава Пуровского района Антон Колодин. Ранее он обещал, что увеличится объём ремонта инженерной системы Пуровска и Сывдармы. Будет увеличено число регулярных пассажирских перевозок по маршруту Тарко-Сале-Пуровск. В Пуровске будут предоставлять участки многодетным семьям и всем желающим построить свой дом. Об этом в своих соцсетях сообщала депутат Наталия Фиголь.

Причины объединения она не перечислила. Сегодня на заседании она уточнила, что объединение является продолжением административной реформы в округе. В последние годы на Ямале идёт укрупнение муниципалитетов. К Лабытнанги присоединили посёлок Харп. К городу Губкинский присоединили Пурпе. Кроме того, село Газ-Сале присоединили к Тазовскому.

Закон об изменении административно-территориального устройства вступит в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас в поселке Пуровск проживает 2229 человек, из них 12 – представители коренных малочисленных народов Севера, в селе Сывдарма – 362 человека.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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