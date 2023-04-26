Власти заявили, что люди поддержали присоединение посёлков к Тарко-Сале

Власти сообщили, что жители поддержали присоединение Сывдармы и Пуровска к Тарко-Сале. При этом чиновники не озвучили цифры, полученные в результате опроса населения.

«22 и 23 апреля в поселениях проходил открытый опрос. Все желающие могли выразить мнение по возможному объединению. Опрос признан состоявшимся»,– указано на официальном сайте Пуровского района.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что минимальное число жителей Пуровска, которые должны были принять решение – 150 человек; Сывдармы – 30 человек.

Власти описывают дальнейшую процедуру: депутаты районной думы направят проект закона «Об изменении административно-территориального устройства ЯНАО путём преобразования населенных пунктов в форме присоединения» на рассмотрение в Законодательное собрание округа.

Чиновники снова пообещали, что после объединения для жителей Пуровска и Сывдармы сохранят сельские льготы и тарифы на услуги ЖКХ.

Пуровский глава Антон Колодин объяснял необходимость объединения тем, что между Пуровском и Тарко-Сале высокая рабочая миграция.

Пуровский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»