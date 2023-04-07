Пуровский глава Колодин объяснил, зачем посёлки присоединят к Тарко-Сале

Село Сывдарма и посёлок Пуровск присоединят к городу Тарко-Сале. Об этом сообщил глава Пуровского района Антон Колодин во время прямого эфира «Вконтакте» 6 апреля 2023 года. Районная дума уже запланировала опрос граждан по этой теме. Г-н Колодин привёл аргументы, которые должны подтолкнуть граждан проголосовать «за» объединение.

Он уверил что инициатива по объединению исходила от жителей.

«Вопрос очень актуальный. Буквально на днях был в рабочей поездке (в Пуровске – прим.ред). Мы объехали все объекты, сверили часы, определили планы по развитию Пуровска, провели рабочую встречу, и жители выступили с инициативой, что пора объединяться. На самом деле вопрос назрел. В 2013 году уже был мост. Если раньше это была пропасть, река Пяку-Пур отделяла населённе пункты, сегодня это единая агломерация. А в том году мы реализовали комплекс работ по капремонту подъезда от Пуровска к Тарко-Сале и сразу сделали освещение. Сегодня это просто загородная трасса, которая есть в современных мегаполисах», – описал транспортную связь между населёнными пунктами районный глава.

По словам Колодина, многие жители Пуровска работают в Тарко-Сале. «Рабочая миграция. Очень многие работают в администрации, в «Новатэке», в других предприятиях. Живут в Пуровске, а работают в Тарко-Сале. Есть и обратные случаи. Мы не случайно сейчас стали развивать центр патриотического воспитания в Пуровске», – сообщил жителям района глава.

Он уточнил, что сейчас власти будут «заниматься этим вопросом».

Колодин обещал, что сельские льготы для жителей посёлка и села останутся. «Важно, чтобы не выросли энерготарифы», – отметил спикер.

Про село Сывдарма он подробно не рассказал. Почему и его решено присоединить к Тарко-Сале – не сообщил.

Опрос жителей посёлка и села уже запланировали. На территории Пуровска его хотят провести с 22 по 23 апреля 2023 года с 9 до 19 часов. На территории села Сывдарма также – с 22 по 23 апреля 2023 года с 9 до 19 часов.

Минимальное число жителей Пуровска, которые должны принять решение – 150 человек; Сывдармы – 30 человек. В опросе участвуют граждане, постоянно проживающие на территории пэтих пунктов, достигшие 18-летнего возраста, обладающие избирательным правом

Объединение муниципалитетов – традиционная практика последних лет на Ямале. Например, к Лабытнанги присоединили посёлок Харп. К Губкинскому – Пурпе.

Пуровский район, Наталья Ефремова

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