В Заксобрание Ямала внесли законопроект о присоединении к Тарко-Сале двух населённых пунктов

В Заксобрание Ямала поступил законопроект о присоединении к городу Тарко-Сале населённых пунктов Пуровск и Сывдарма. В проекте решения говорится, что оно вступает в силу с 1 января 2024 года.

Как уточнили в Заксобрании Ямала, в июне должно состояться ещё одно заседание, которое закроет весеннюю сессию. Но пока не известно – будут ли рассматривать этот законопроект, так как повестка ещё не сформирована. Вероятность того, что его рассмотрят, очень высока.

Ранее чиновники Пуровского района сообщали, что жители поддержали объединение населённых пунктов, но не назвали число проголосовавших.

Глава района Антон Колодин говорил, что объединению способствует трудовая миграция населения. Он также обещал, что для жителей села и посёлка жизнь к худшему не изменится. Сельские льготы для них обещали оставить.

Пуровский район, Юлия Фролова

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