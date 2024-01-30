Новые украшения за 9 млн рублей покупают надымские чиновники

Надымские власти решили закупить светящиеся фигуры в конце января, когда новый год уже прошёл. На новые украшения власти готовы потратит почт 9 млн рублей из бюджета. Поставщика ищут на сайте госзакупок.

За эти деньги чиновники Надымского района хотят приобрести фигуру белочки, глухаря, лося и светодиодную арку сердце.

Срок поставки – в течение месяца с момента заключения контракта. То есть фигуры появятся в Надыме к весне.

Согласно документам закупки, дороже всего обойдётся арка (в ней будет 6 частей). Средняя рыночная цена, по подсчётам заказчиков – 7,9 млн рублей. Белка, лось и глухарь будут стоить по несколько сотен тысяч рублей.

Надымский район, Наталья Ерфемова

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