Бизнесмен из Омска привезёт в Надым светящиеся фигуры по цене в три раза ниже установленной

Предприниматель из Омска согласился поставить светящиеся украшения в Надым в три раза дешевле, чем планировали власти. По итогам торгов он предложил цену в 2,9 млн рублей. Чиновники же изначально рассчитали стоимость фигур в 8 млн 970 тыс. рублей.

Конкурс на поставку светящихся украшений оказался популярным у подрядчиков – в нём участвовали 13 компаний.

Победитель из Омска Владислав Пичугин предложил самую низкую цену.

Надымским чиновникам потребовались светодиодная арка «сердце», а также световые фигуры лося, глухаря и белочки.

Надым, Наталья Ефремова

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