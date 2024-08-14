Мэрия Ноябрьска дала абсурдный ответ жителям на просьбу отменить концерты поп-звёзд из-за СВО

Власти Ноябрьска дали абсурдный ответ жителям на просьбу отменить дорогостоящие концерты поп-звёзд и направить деньги на помощь бойцам СВО.

Чиновники написали, что «направить деньги городского бюджета, предназначенные на культурные мероприятия, на другие цели нельзя. Это нарушение закона, за которое предусмотрена уголовная статья».

Такой ответ чиновники дали в официальном аккаунте губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Именно его жители просили вмешаться и отменить концерты. Сам губернатор не отреагировал на просьбу, но в комментариях появился ответ мэрии Ноябрьска.

Информация властей города некорректна. При желании можно перераспределить средства по целевым статьям и отказаться от огромных трат на выступление артистов в пользу экономии бюджетных средств.

Представители мэрии также напугали жителей огромными штрафами, которые, якобы, грозят им за отмену концертов. «Кроме того, отмена приглашения артистов грозит городу очень большим штрафом», – написали представители команды мэра города Алексея Романова.

Однако и эта информация не вполне корректна. В случае расторжения контакта по соглашению сторон штрафы никому не грозят. Для этого чиновникам нужно было бы обсудить с представителями артистов сложившуюся ситуацию и провести переговоры. Возможно, штрафов бы не было.

В Ноябрьске уже неделю обсуждают гигантские траты на приглашённых поп-певцов во время проведения спецоперации, где гибнут ребята и где бойцы испытывают дефицит снаряжения. Как ранее сообщало агентство «Новый День», Ноябрьск потратит на артистов в день города более 17 млн рублей. Запланировано выступление MIA BOYKA, Султана Лагучева и группы «Градусы».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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