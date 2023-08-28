Автопробег Артюхова: уже 5 лет поездки губернатора вызывают интерес жителей

Пятая, юбилейная поездка по округу главы Ямала Дмитрия Артюхова завершилась за 2 недели до назначения губернатора региона. Ещё весной, после встречи г-на Артюхова с президентом Владимиром Путиным стало ясно, что действующий руководитель субъекта продолжит работу на посту. Поэтому в поездке, во время встреч с населением, губернатор Артюхов по сути разъяснял свои планы на предстоящую пятилетку. Он комментировал свою программу развития региона, в которую входит курс на поддержку детских талантов и создание безопасной среды.

Приятным бонусом для тех, кто наблюдает за маршрутом Артюхова, традиционно стали нарезки из бесед губернатора, которые он вёл с попутчиками. Их публикует и сам Дмитрий Артюхов, и близкие к правительству телеграм-каналы. Такие моменты выгодно отличают «честный маршрут» (так называют в пресс-службе Артюхова его поездку по округу) от обычных рабочих выездов главы региона.

Главные события и заявления поездки

В каждом из городов губернатор проводил встречи с семьями участниками СВО. По итогам он анонсировал несколько новых мер поддержки:

– дополнительная выплата в 1 млн рублей – деньги можно направить на погашение ипотеки, покупку нового готового жилья или другого земельного участка.

– компенсация стоимости проезда в отпуск. Сумма – до 30 тыс. рублей. Получить деньги смогут все, кто выезжал в отпуск с 1 января 2023 года.

– включение бойцов ЧВК в список получателей реабилитационного сертификата.

Запуск проекта школ для старшеклассников, который ранее анонсировал губернатор Артюхов, набрал силу. В Губкинском глава региона открыл отремонтированную школу, которая будет работать по такой системе, её назвали «Высотка». В ней с 1 сентября соберут 200 десятиклассников города в 10 классов (9 из них профильные).

Такие учебные заведения откроются по всему Ямалу, на встрече с жителями в каждом городе губернатор об этом говорил. Уже в этом году отдельно будут учиться также старшеклассники в Салехарде, Лабытнанги и других муниципалитетах.

Завершение ремонта долгостроев – КОЦ «Сибирь» в Муравленко, бассейна «Юность» в Новом Уренгое. Губернатор Артюхов много раз говорил, что переделывать и доделывать недострои сложнее, чем возводить новые здания. Так и случилось – и на «Юность», и на «Сибирь» выделяли дополнительные деньги. Тем не менее они были достроены.

Губернатор продолжает курс на преображение Нового Уренгоя к 50-летию. Помимо традиционных объектов – новых школ и детских пространств Дмитрий Артюхов анонсировал новые перспективы: Новый Уренгой станет культурной столицей. В северной части появится огромный дорогостоящий культурный центр с гостиницей и музеем. Как раз во время поездки выбрали подрядчика – это «Велесстрой». По предварительным подсчётам, на объект уйдёт порядка 20 млрд рублей.

«Долго мы обсуждали, как решиться, строить его или нет, потому что сейчас непростые времена. <…> Но приняли решение, чтобы объект появился. Площадка на 1000 мест, любые мероприятия теперь сможем проводить – от симфонического оркестра до звёзд эстрады. Сегодня я, к сожалению, сталкиваюсь с тем, разговаривая с нашими отличными артистами, музыкантами… они спрашивают, какая у нас площадка. Сейчас это ГДК «Октябрь», и честно говоря, туда их звать нельзя. Мы должны создавать отличные места, а потом уже приглашать лучшие коллективы», – отметил г-н Артюхов.

По задумке авторов, в гостинице при этом центре смогут остановиться гости из соседних муниципалитетов, которые приезжают на концерт или на спортивные мероприятия.

Планы по строительству большой спортивной арены также сохраняются.

Острые вопросы

В этом году гражданам предложили новый инструмент во время открытых встреч с губернатором – анонимные вопросы. Для того, чтобы задать такой вопрос, нужно было прийти на встречу, скопировать QR-код и написать свою проблему. Однако в этот раз всё-таки больше сложных вопросов озвучили вслух.

Так, одна из проблем, которая актуальна для всех муниципалитетов – нехватка врачей. Вопросы об этом люди задавали в каждом городе ЯНАО. Глава Депздрава Сергей Новиков, который сопровождал губернатора, и главврачи больниц сообщали, что медиков активно ищут.

Глава Ямала несколько раз повторил, что в регионе самые современные больницы и поликлиники. Чиновники даже идут на нарушение федеральных нормативов. Например, аппараты МРТ есть в больницах даже небольших городов, хотя это не положено по нормам Минздрава. А в этот раз во время встречи с жителями губернатор пообещал Ноябрьску прибор масс-спектрометр за несколько десятков миллионов рублей, хотя и его не положено иметь городу, если следовать федеральным правилам.

Ещё одна тема – вторая смена в школах. Особенно остро звучала она в Губкинском, где открыли «старшую школу», а остальным школьникам придётся учиться в две смены. Губернатор не стал избегать вопроса и честно сообщил, что сейчас качественная предвузовская подготовка ямальцев приоритетнее, чем ликвидация второй смены.

Почему людям нравится «честный маршрут»

Как отмечет политолог Александр Безделов, ежегодно поездка губернатора по округу благодаря своему лёгкому для восприятия онлайн-формату и актуальным вопросам вызывает интерес у жителей.

«Губернатор подходит к этому не просто формально, он на самом деле вникает в муниципальные проблемы и старается их решать. Местные руководители получают не только положительные оценки, но и зачастую отрицательные. На прошлых таких автопробегах имели место даже увольнения. <...> Рейтинг губернатора и уровень доверия к нему со стороны избирателей с момента его прихода на пост главы региона, безусловно, вырос. Сейчас это наиболее авторитетный и сильный региональный политик в ЯНАО. Если он пришел в регион как самый молодой губернатор, от которого, может быть, ожидали не очень много, то теперь он оброс влиянием и доверием со стороны избирателей, в том числе благодаря форматам, которые использует», – делится оценкой эксперт с порталом «Региональные комментарии».

Салехард, Юлия Фролова

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