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Понедельник, 12 августа 2024, 11:58 мск

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Губернатор Артюхов начнёт поездку по городам Ямала 18 августа

фото – тг-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новую поездку по муниципалитетам, старт намечен на 18 августа 2024 года. Глава региона совершил объезд на машине. Начало маршрута в этом году – в Ноябрьске.

«В воскресенье в шестой раз отправляюсь в Честный маршрут. Как и договаривались, в этом году стартуем из Ноябрьска. Формат объезда региона принципиально не меняю. Между городами оценю качество и темп дорожных работ. В населённых пунктах по пути традиционно встретимся с жителями и поговорим о главных вопросах, которые всех волнуют», – сообщил глава округа в своём тг-канале.

Салехард, Наталья Ефремова

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