Губернатор Артюхов начнёт поездку по городам Ямала 18 августа

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал новую поездку по муниципалитетам, старт намечен на 18 августа 2024 года. Глава региона совершил объезд на машине. Начало маршрута в этом году – в Ноябрьске.

«В воскресенье в шестой раз отправляюсь в Честный маршрут. Как и договаривались, в этом году стартуем из Ноябрьска. Формат объезда региона принципиально не меняю. Между городами оценю качество и темп дорожных работ. В населённых пунктах по пути традиционно встретимся с жителями и поговорим о главных вопросах, которые всех волнуют», – сообщил глава округа в своём тг-канале.

Салехард, Наталья Ефремова

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